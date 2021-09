La mascareta continua sent obligatòria a ascensors i a comunitats de veïns

La normativa anti-Covid va canviant constantment a mesura que evoluciona la pandèmia. Pot haver gent que no sàpiga què cal fer en espais especials, com per exemple les comunitats de veïns. Per moltes escales de veïns hi ha ja persones que circulen sense mascareta. La pregunta és... estan ara mateix obligats a posar-se la mascareta i a mentenir la distància de seguretat ? Aquesta i altres preguntes en les contesta el senyor Alberto Izquierdo, secretari del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. L'Alberto ens explica que “és cert que la majoria de propietaris durant la pandèmia han respectat molt les normes. Però si que és cert que a mesura que les restriccions es van aixecant, els problemes han començat a sortir de nou. Per exemple, la mascareta, tenint en compte que una escala de veïns és un espai tancat, és obligatòria. Els vestíbols són zones privades però d'ús públic, el que vol dir que la mascareta és obligatòria. Els conflictes dins la comunitat de propietaris són freqüents, però no recomanem trucar a la guàrdia urbana. Hem de tenir en compte que els veïns continuaran sent veïns, i sempre és millor solucionar les coses parlant, perquè hem de compartir espais i tornar-nos a veure durant molts anys. Per això el Col.legi d'Administradors ofereix els seus serveis com a mediador”. Altres normes que cal tenir en compte també ens les ha explicat l'Alberto: “Sí, a l'ascensor també cal portar la mascareta, i no s'ha de compartir ascensor, només fer-lo servir en bombolles familiars. Si ve un repartidor a casa teva a portar-te alguna cosa, se l'ha de rebre amb la mascareta posada i mantenint la distància de seguretat