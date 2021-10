La mascareta, com a mínim, fins a la primavera

Divendres passat dia 15 d'octubre Catalunya ha deixat enrere la majoria de restriccions contra la Covid. A les escoles, però, la mascareta continua sent obligatòria a classe i també al pati sempre que es barregin diferents grups. El doctor Rafael Pedrós és responsable del servei de prevenció de riscos laborals de l'Hospital de Sant Pau, i a ell volem preguntar-li: Mascaretes... fins quan ? “segur que tal i com va dir la ministra, fins a la primavera. Aixó com a mínim. Però ja no només per la Covid, sinó que estem en una època en que convivim amb el virus de la grip i altres virus respiratori. Així que per prudència segur que mantenim la mascareta. A espais interiors s'aniran retirant de manera gradual, hem de veure com evoluciona la pandèmia, però crec que cap allà el març veurem com estem i en aquell moment podrem començar a retirar la mascareta. I segurament serà a les escoles el primer lloc on la podrem retirar. Pensem que la gent jove són els que tenen menys riscos. És cert que hem fet un gran esforç, però crec que s'ha vist recompensat. Som de les zones d'Europa amb un resultat escolar, pel que fa a la pandèmia, millor.”. També s'ha parlat que botigues i restaurants podrien ser els següents espais on es pugui suprimir la mascareta: “Jo crec que a la botiga segur que no, perquè fer que els aforament siguin del 100% farà que sigui complex treure la mascareta. A més els botiguers han de tenir la màxima protecció, perquè l'entrada i sortida de gent és el que els posa en risc. El mateix passa als restaurants. La mascareta en aquests llocs encara es continuarà durant un temps. Comencem a reduir les distàncies. Hem de mantenir també una bona ventilació, hi ha mesures, com aquesta, de la que ja ens hem oblidat, i les hem de mantenir. Una bona ventilació continua sent molt important”