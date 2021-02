Marta Sango vuelve con "Qué más quieres de mi"

La historia de Marta Sánchez Gómez es el ejemplo de perseverancia de una joven artista en nuestros días. Esta malagueña de 19 años, lleva dedicada a la música prácticamente desde que nació, y es que desde bien pequeñita ya hizo sus pinitos como cantante.

Fue en 2018 cuando participó en OT y de donde, tras su paso por el famoso programa dio forma a la artista que hoy por hoy conocemos por méritos propios: Marta Sango.

Tras su paso por el programa, Marta fue de las últimas exconcursantes en publicar single. Los Javis fueron los primeros en reconocer su potencial y la ficharon para el fenómeno teatral de ‘La Llamada’ -interpreta el personaje de Susana-. "yo me lo paso pipa, es una obra optmista y está hecha para que la gente se lo pase bien que es lo que se necesita hoy en día" nos explica Sango "Actuar me está ayudando a coger tablas de cara a los directos, a reaccionar ante un imprevisto que se pueda dar encima del escenario." nos dice Marta Sango en La Linterna Catalunya de COPE Catalunya.

Afianzando sus tablas en el escenario como actriz, Marta dio forma paralelamente al que sería su carta de presentación musical, un single que llegó en diciembre 2019 y que se titula ‘Por Ti’.

Hemos hablado con Marta también sobre la dificultad de hacer música en plana pandemia " está muy difícil para todos los sectores. No hay conciertos que es de donde un cantante saca el dinero para vivir. Yo he tenido suerte porque no me ha pillado de gira si no componiendo".

‘Es una canción llena de nostalgia, de colores y de intensidad’, explica la propia Marta Sango. Y es que ‘Por Ti’ plasma la esencia no sólo musical de Marta, si no todo el imaginario y la estética que la envuelve. ‘Tenía muy claro lo que quería hacer y tenía que encontrar a las personas adecuadas que me ayudaran y que quisiesen hacerlo al mismo nivel que yo.’

Ahora, este 2021, editado por Blanco & Negro Music, lanza un segundo single titulado "Qué más quieres de mi". marta nos dice que "haya salido para mi es una alegría. desde que salí de OT quería crear un concepto de música que yo disfruto y con la que me he criado. Es una buena oportunidad de enseñarle a la gente algo que ya no se hace tanto". comenta "este año espero sacar mi primer disco".

Recogiendo toda la estética de la cultura pop de los años 80, la malagueña se presenta al público como una artista versátil, capaz de hacer bailar y vibrar en una misma canción. Sonidos eléctricos que aceleran según avanza la canción, mezclados con una estética, coreografía y vestuario -bajo la supervisión de Tabata Molina que ha trabajado con Rosalía- potentes y una voz con mucha presencia de principio a fin.

El realizador del clip es el director David Camarero (Rosalía, Nuria Graham, Amaia), toda una declaración de intenciones por parte de la joven artista Marta Sango.



Marta se ha alejado mucho de lo que otros compañeros han decidido publicar, manteniéndose fiel a sus referentes y dejando claro que quién no arriesga no gana y ella, es una apuesta segura.

Con más de 220.000 seguidores en Instagram y una personalidad arrolladora, Marta Sango prepara un nuevo trabajo musical que verá la luz en los próximos meses.