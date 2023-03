9 de març: Dia mundial de la truita de patates

El dia 9 de març es celebra el dia mundial de la truita de patates. Pels amants d'aquest plat hi ha una gran varietat de receptes per preparar-les: Amb o sense ceba, amb xoriço, trufada... com a tapa o guarnició dels menjars, la truita de patates és una de les receptes més importants de la gastronomia espanyola, i són molts els bars i restaurants especialitzats en ella. Avui parlem amb els “Tortillez”, amb la Vicky, que ens explica com s'està celebrant aquest dia: “Hem decorat el bar amb guirnaldes de truites, tenim pòsters... Nosaltres teníem molt clar el concepte, crear un lloc especialitzat en truites. A nosaltres ens agraden molt, i en el seu moment costava molt de trobar-les. A més amb una agència de publicitat vam trobar aquest nom tan xulo, som una família, fem truites, i així va sorgir “Tortillez””. Li preguntem què cal per fer una bona truita: “És molt important la matèria prima. Nosaltres treballem amb la Mona Lisa. És veritat que hem trobat altres patates, però hem decidit que aquesta és la que més encaixa amb la nostra truita, que són especials, perqùe tenen format individual i les fem al moment, són truites que es mengen al moment. Sobre els ous, nosaltres treballem amb ous ecològics de gallines que només s'alimenten de blat. Tenen un color molt especial, més ataronjat, i el gust és molt diferent. Al nostre establiment fem més de 17 truites. Sempre tenim alguna fora de carta aprofitant producte de temporada. Tenim truites de calçots, de callos... en tenim molta varietat. La més demandada és la “Cayetana”, una truita que porta tòfona, ceba caramelitzada...