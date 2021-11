La manca de suministres encareix les obres

La recuperació econòmica global està sent difícil. La cadena de suministrament de productes està patint interrupcions, sobretot a les importacions des d'Àsia. De la Xina en concret ve bona part del ferro i de l'al.lumini, necessaris per fer vigues, finestres i portes. I de l'Extrem Orient ens arriben molts interruptors de climatització i molts micro-xips. Són materials que estan arribant amb compta gotes al sector de la construcció. Falten stocks i a tot li costa arribar. El resultat son encariments i endarreriments. En parlem de tot plegat amb al president de Constructor d'Obres Josep Gasiot: “En general això és el que està passant. Hi han molts materials que no estan arribant. Per exemple la fusta laminada que es fa servir molt en construcció, i no està arribant. S'ha incrementat el preu en un 160%. Nosaltres els constructors fem el que podem, però són situacions que estan fora del nostre control. Les empreses busquen alternatives, però no sempre és fàcil. En alguns casos es canvien els projectes i es busquen altres materials, però no sempre és possible. Nosaltres considerem que un 40% de les obres actuals tenen problemes de suministrament que afecten al cost de l'obra. Hi ha un increment del cost que algú ha de pagar. A més, també fa que s'endarrereixen els terminis de construcció. Les obres més petites són més controlabes, els problemes són més fácilment solucionables, però en obres de major volum s'estan tenint molts problemes”. Seria una solució relocalitzar ? Deixar d'importar materials de l'Extrem Orient o de l'Àsia ? “Podria ser una solució, però això no es fa en dos dies. El moviment hauria de fer reflexionar a tota la societat, no només al sector de la construcció, pensar si això d'externalitzar tants serveis s'hauria de revisar. Això requereix temps i decisió empresarial. I també necessitem ajudes de les administracions públiques, tant locals com europees”.