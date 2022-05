La majoria de metges no se senten ben tractats per les companyies d'assegurançes mèdiques

El 66% dels metges que treballen al sector privat no se senten ben tractats per les companyies asseguradores, segons una enquesta del Consell del Col.legi de Metges de Catalunya, un estudi que va presentar el doctor Pere Torner, que és el president de la secció d'assegurança lliure del col.legi de Metges de Barcelona, que ens explica aquestes xifres: “des del col.legi estem preocupats per aquest tema. Més de 900 metges van contestar l'enquesta i el 66% no estan contents, i això és molt preocupant. Hi ha molts metges que treballen tant al sector privat com a la Seguretat Social. Parlem de 10.000 metges a Catalunya que treballen al sector privat. Els motius principals pels que aquests metges no se senten ben tractats són diversos, destacaria una retribució molt baixa i sobretot una falta d'actualització d'honoraris. En la majoria de casos el que cobren és el mateix que fa 10 o fins i tot 15 anys, i això fa que progressivament es perdi molt poder adquisitiu. A més el metge ha d'assumir totes les despeses: Posa el despatx, posa el personal, infermeres, ajudants.. aquestes despeses van creixent, i si els preus de les mútues no s'actualitzen, doncs anem quedant fora de joc. I és que amb pòlisses de 15 euros no es pot donar atenció mèdica de qualitat. I hem de pensar que és una part important de la població: Un terç dels catalans tenen una pòlissa privada, i és un sector que té molts aspectes positius, i s'han de destacar, i és per això que els ciutadans ho trien: lliure elecció de metge, no hi ha llistes d'espera, la qual cosa és molt important pel ciutadà, un tracte molt proper entre metge i pacient, tots aquests factors són els que impulsen als ciutadans a contractar una pòlissa. A Barcelona ja estem a prop del 40% de la població. El que ha passat els darrers anys és que s'ha entrat en una guerra de preus, a veure qui pot oferir la pòlissa més barata, i això porta a oferir productes que tenen cobertures realment mínimes, o que no s'adeqüen al que pensa el ciutadà que està contractant. Recomano que tothom miri la lletra petita de la pòlissa. I als metges ens agradaria que el departament reguli aquest sector, per obligar a que les pòlisses siguin clares i transparents,