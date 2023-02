Mai abans hi havia hagut tants gossos a les llar com ara

Actualment la meitat de les llars espanyoles conviu amb una mascota. la companyia i l'afecte són algunes de les raons per les quals les persones acullen mascotes en les seves vides. El gos continua sent l'animal de companyia preferit per a un 33,2% de la població i el gat el segon per a un 17,6%.



En concret, el 50,2% de famílies compta amb un animal de companyia; un percentatge que ha augmentat de manera significativa respecte a 2019 que era del 39,7%, segons la ANFAAC. A més, actualment hi ha a Espanya més de 29 milions de mascotes, amb un total de 8,2 milions de gossos i 6,4 milions de gats.



En aquesta línia, el gos continua sent la mascota preferida amb una presència del 33,2% (25,7% en 2019); augmentat també el seu número mitjà per llar que passa d'un 1,42 en 2019 a un 1,50 en 2021. Al mateix temps, s'ha incrementat el nombre de llars amb gat, d'un 11% en 2019 a un 17,6% en 2021. La resta dels animals de companyia té una presència per sota del 3,5%.



Diversos estudis indiquen que l'amor, la companyia i l'afecte són algunes de les raons per les quals les persones acullen mascotes en les seves vides. Aquestes són companyes de joc, millors amics i fins a part de la família. Tant, que fins i tot 1 de cada 10 mascotes tenen el seu propi perfil en les xarxes socials.



Com influeixen els animals de companyia sobre nosaltres?



Tots aquells que tenen la sort de compartir la seva vida amb un animal, saben de sobres els beneficis que aquests petits amics aporten. Molts estudis confirmen que els amos d'animals porten una vida més feliç. Un estudi internacional realitzat per l'organització Ipsos, confirma que els vincles emocionals entre les persones i els seus gossos i gats milloren la salut i el benestar. “Gràcies a les nostres mascotes realitzem més activitats a l'aire lliure, ens sentim més relaxats, en harmonia i això millora la nostra qualitat de vida”, Aquestes afirmacions són corroborades pel 96% dels propietaris de gossos i el 91% dels de gats segons l'estudi titulat “Un vincle únic”.



No obstant això, no cal centrar-se en el benestar que produeix tenir una mascota, sinó també a cuidar la seva salut. Per a això és molt important saber triar bons professionals, amb la formació adequada que s'encarreguin de curar i acaronar a les mascotes.

Les mascotes són grans companyes per a totes les persones, ja que fan més felices a nens, adults i a les persones majors. A més de ser molt fàcil encapritxar-se amb elles, s'acaben convertint en un membre més de la família, fins al punt d'estar molt pendents del seu benestar i felicitat.

- Eviten el sentiment de solitud



- La companyia d'una mascota ajuda al fet que ens sentim més segurs de nosaltres mateixos i més protegits.

- Alleugen la depressió i l'estrès



- Les persones que comparteixen la seva vida amb una mascota senten menys tristesa, redueixen el nivell d'estrès i fins i tot experimenten millores en processos de depressió quan juguen o interactuen amb la seva mascota.

-Milloren la vida social i augmenten el sentiment de felicitat



-Sortir a passejar a la mascota pot ser una bona raó per a conèixer gent. A més, els amos de mascotes, després de compartir una estona de jocs, experimenten un augment d'oxitocina.



-Augmenten el sentit de la responsabilitat



- Ens fan responsables en la seva cura, i ens ensenyen a plantejar-nos prioritats



- Milloren la forma física i reforcen l'autoestima





-Treure a passejar al gos, córrer o jugar amb ell suposa una activitat física que influeix en la nostra salut física i mental.