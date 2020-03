Magatzem Romà trobat a Tarragona

Han trobat un magatzem portuari de l'època romana a Tarragona. A causa de les transformacions que ha sofert la ciutat fins avui en dia, molts edificis i arquitectures s'han espatllat. Algunes altres arquitectures, com el teatre, encara es conserven amb algunes restauracions, encara que sembla que el magatzem conserva part de l'estètica d'aquella època i s'està investigant que hi havia en aquella zona abans de construir el teatre per a entendre com era la ciutat en temps de l'antiga Roma.

Excavació y detalls importants de l'arquitectura:

Al trobar aquest magatzem, s'ha hagut de redistribuir com era la ciutat abans. Actualment s'està excavant el farciment que hi hauria en l'escena. L'escena té dues grans parets, una paret exterior i una interior que era el límit de l'espai on es movien els actors. Dins és un espai buit, que és on es movia la maquinària per a elevar el teló. Buidant el farciment d'aquesta zona, és on s'arriba a nivells anteriors a la construcció del teatre. La construcció és classificada com una obra d'enginyeria. El que van fer en el segle I, és tota una zona de ports amb magatzems, naus... El que van fer va ser aplanar el territori per construir el teatre i desplaçar el port cap a una altra zona.



Altres excavacions fetes en diferents anys prop de la zona, van marcar l'evolució de la línia de la costa, no sols amb estudis arqueològics, sinó tambien geologicos. A pesar que estan reconstruint parcel·les petites, s'està aconseguint reconstruir més àmpliament aquesta antiga ciutat romana.



Segons Mónica Borrell, encara queda una gran part de la ciutat per reconstruir ja que conserva moltes restes de monuments, edificis… Tarraco va ser en la seva època una important ciutat romana que sali en diferents documents històrics i sabem de la seva importància i existència gràcies a aquests mateixos.