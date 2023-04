Luis Cepeda actuará en Barcelona el 13 de abril

Hoy Luis Cepeda ha visitado “La Linterna” donde hemos hablado de muchísimas cosas, como de su infancia “sí, es verdad que yo crecí en una casa sin tele. La radio y algún periódico estaban muy presentes” le hemos preguntado incluso por su relación con los medios “las radios musicales, y la mayoría de emisoras siempre me han tratado muy bien, sin embargo hay otro tipo de prensa, como la prensa del corazón y mucha telebasura, que no han sabido muy bien cómo llevar mi vida. Pero yo paso de todo eso”. Cepeda iba para arquitecto técnico “estudié solo hasta tercero, pero iba para diseñador industrial. Estaba haciendo el máster pero me decanté más por la música. Trabajé incluso para ACNUR intentando hacer socios, en plena calle... Estuve 4 años y pico en la calle, mientras estudiaba, precisamente en Barcelona”. Cepeda está de gira, va a pasar por Lloret y por Barcelona, y su inicio de gira ha sido brutal: “En Madrid fue increible, hicimos lleno en una sala de Madrid, y fue muy bonito. Y aquí en Barcelona voy a estar el 13 de abril. Tengo mi grupo, aunque a veces por motivos técnicos lo hago en acústico, con guitarra y piano... pero ahora mismo tengo batería, guitarra, bajo... en algunos conciertos también piano... Estar de gira es muy bonito, nosotros lo pasamos muy bien, somos una piña”. “Sempiterno” es el último trabajo de CEPEDA: “No es mi mejor trabajo hasta el momento, y no va a ser el mejor .Hay muchas cosas que hacer mejor, y se van a hacer mejor. Hay que descansar y hacer las cosas con más calma. Mirando atrás me doy cuenta de que no he parado de sacar música, conciertos, firmas... necesito sentarme para pensar qué música quiero hacer, hacerla bien, hacerlo con calma... “