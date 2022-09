La ludopatia juvenil s'ha disparat amb les cases d'apostes i el joc en línia i afecta milers de joves

Els últims anys, s'ha fet habitual veure gent molt jove entrant i sortint de les cases d'apostes o enganxats als mòbils mirant si els resultats dels partits de futbol els feien guanyar diners. Que aquesta pràctica moltes vegades deriva en ludopatia ho diuen moltes enquestes, però rara vegada els ludòpates donen la cara amb noms i cognoms. Un estudi del'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions de l'any passat estimava que a l'estat hi ha unes 680.000 persones ludòpates, tot i que només 14.000 rebien algun tipus de tractament. Un altre estudi del ministeri calcula que hi podria haver més d'un milió de joves que juguen diners en línia (no vol dir que siguin ludòpates), la meitat dels jugadors totals. La ludopatia afecta sobretot persones joves amb poca formació, segons els darrers estudis. Les apostesper internet encara estan per darrere de les màquines escurabutxaques pel que fa a l'addicció, però han fet que augmentin els joves amb consums problemàtics.

Adrenalina i autoprohibits

Segons relaten ludòpates i psicòlegs, l'adrenalina enganxa aquests jugadors que es van obsessionant pel joc fins al punt de deixar de banda la resta de la seva vida, mentir o fins i tot robar per aconseguir diners i endeutar-se de vegades amb milers d'euros.

Més enllà de la teràpia, els jugadors d'apostes poden registrar-se com autoprohibits, és a dir, que s'inscriuen a una llista que els impedirà accedir a cases de joc o apostes. El darrer informe del Ministeri de Consum al respecte va xifrar un augment d'autoprohibits del 13,64% el 2021. S'hi van inscriure 7.640 persones i actualment hi ha més de 63.600 inscrites. A Catalunya, l'increment va ser del 14,29%.