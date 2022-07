L'otitis, el pitjor enemic de l'estiu

Parlem d'un dels visitants més incòmodes de l'estiu. Aquest és l'otitis. És un mal que en aquesta època de l'any afecta 14 milions d'espanyols. El doctor Juan Royo ens descriu detalls sobre aquesta molèstia: "l'otitis és una inflamació ocasionada habitualment per la infecció de l'oïda; per aquest fet la seva terminologia acaba en -itis. Les més freqüents són les infeccions bacterianes o causada per fongs. A l'estiu hi ha un augment de casos pel bany a aigües que no s'han tractat degudament, com ara l'aigua del mar, a rius, o bé d'algunes piscines. També pot ser causada perquè el pacient ja tingui una patologia prèvia de la inflamació. De fet, hi ha persones que mai han tingut otitis i d'altres que no hi ha any que no la tenen. Al contrari del que es pensa la gent, els taps no són una bona idea per a protegir-nos de l'otitis. La millor manera de protegir-nos és sent conscients del nostre diagnòstic. Per això, hem de diferenciar entre una persona que té problemes greus de timpà, que ha de saber que ha d'evitar que l'entri aigua a l'oïda, perquè sempre se l'infectarà. L'altre cas és el pacient que té una patologia de l'oïda externa com, per exemple, un èczema. Aquest fet afavoreix l'acumulació d'humitat que sí que pot afectar en la infecció per otitis. Els més propensos d'aquest últim grup són aquells que tenen patologies de dermatitis a l'oïda externa. Això els pot produir picor i, posteriorment, una molèstia molt aguda. El tractament de l'otitis sol ser senzill. Només cal anar al metge i ell ens pot administrar unes gotes antibiòtiques que eliminen el dolor en pocs dies. Hi ha casos més complicats, on l'oïda té grans nivells de secreció i cal anar a un especialista per netejar l'oïda completament. És crucial la neteja d'aquestes i hi ha gent que n'és conscient, però que no utilitza els mitjans idonis. Fer servir bastons de cotó és una contraindicació, ja que afavoreix futures infeccions. Poden servir per a netejar l'orella però no per a inserir-la al conducte de l'oïda."