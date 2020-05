Los portátiles con procesador Intel serán localizables en caso de pérdida

Aquestes són les notícies tecnològiques que ens explica avui l'Edu:

-Llega el Poco F2 Pro con Snapdragon 865, cámara frontal desplegable y 5G

En 2018 Xiaomi sorprendio con el pocophone F1, uno de los mejores móviles de ese año y de la compañía. Ahora llega el Poco F2 Pro y este teléfono se convierte en su nuevo buque insignia, ofreciendo el chipset más potente de Qualcomm y algunas características interesantes a un precio muy reducido.

Encontramos una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con marcos muy reducidos y sin notch ni cámara frontal perforada, puesto que el sensor de imagen central es de tipo desplegable. El chipset Snapdragon 865 se acompaña en esta ocasión por un módem 5G (que hace del F2 Pro uno de los móviles más económicos de entre todos los compatibles con este tipo de redes), 8 GB de RAM y una batería de 4700 mAh

El Poco F2 Pro ya está hoy a la venta en Xiaomi y Aliexpress con un precio de 499 euros por el modelo de 6/128 GB y de 599 euros por el de 8/256 GB

-Vulnerabilidades en la tecnología Thunderbolt permiten el robo de información

Hace un par de semanas Microsoft desveló que la gama Surface no incorpora conectores Thunderbolt para evitar posibles accesos no autorizados. Comentaban que el puerto Thunderbolt ofrece acceso directo a la memoria del sistema, y como tal, no era un puerto en el que se pudiera confiar.

Se ha dado a conocer la existencia de varias vulnerabilidades en estas conexiones, explotables mediante un método de ataque bautizado como Thunderspy. Su sistema permite a un atacante con acceso físico saltarse las pantallas de acceso de un equipo Windows o Linux bloqueado y robar cualquier información presente en el disco duro, aunque este se encuentre cifrado.

Las vulnerabilidades fueron comunicadas a Intel en el mes de febrero y a Apple en abril. En Apple estas vulnerabilidades están presentes pero no son tan explotables ya que la gestión de Thunderbolt en macOS, que es diferente al usar una lista de dispositivos aprobados en lugar de una asignación de niveles de seguridad

-Los portátiles con procesador Intel serán localizables en caso de pérdida con la tecnología de Tile

Tile, es una empresa que ofrece etiquetas localizadoras basadas en la tecnología Bluetooth. Estos pequeños aparatos han sido diseñados para adherirse a ordenadores, cámaras, teléfonos, llaveros y otros objetos fáciles de perder. Cuando el usuario quiere dar con ellos, puede activar una alarma sonora desde el móvil para que piten o buscar en un mapa dónde fue la última vez que se separó de él.

Otra función interesante de Tile es la búsqueda de objetos perdidos mediante la comunidad de usuarios. Cuando se activa esta característica, la aplicación indica al resto de los usuarios de Tile en la zona que hay una etiqueta emitiendo una señal de búsqueda. Se trata de una comunicación invisible a la comunidad para evitar robos. Cuando una persona con la aplicación conecta con la etiqueta, la aplicación envía un aviso a su propietario con la localización del objeto.

-Sony presenta la marca PlayStation Studios, bajo la cual lanzará los juegos first-party para PS5 y otras plataformas

Sony ha anunciado la creación de una nueva marca llamada PlayStation Studios que servirá para todos los juegos first-party que lleguen a PlayStation 5 y otras plataformas.