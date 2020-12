Salut confia vacunar en 15 dies "el màxim nombre de residències" de Catalunya. S'espera que el retard logístic en l'arribada de les 60.000 vacunes que havia d'entregar Pfizer no afectarà els plans de vacunació de la covid-19 a Catalunya, que ja preveuen les injeccions entre els dimarts i els dissabtes i reserven els dilluns com a dia per "acabar de fixar agendes i assegurar que les vacunes arriben". "Un cop aquí ja tenim absolutament controlada la distribució"

Salut ha dit que a partir de dimarts es vacunaran més persones grans de residències. "Començarem per les residències grans, i per les verdes, és a dir, les que ara no tenen casos", es remarca. "Intentarem pentinar en 15 dies totes les residències, totes les verdes i taronges. En les vermelles, les que tingui un brot, parlarem amb els companys de vigilància epidemiològica per veure quina és la millor solució"

A finals de març, Salut confia tenir vacunats els usuaris de residències, els sanitaris i també la gent gran molt dependent o amb discapacitats severes. A partir de març, el protocol estableix que s'iniciaria la vacunació a la gent gran – amb una estratègia similar a la que se segueix per la grip- i després de l'estiu es vacunarà la població general.

Logísticament es pot tenir immunitat de ramat abans de l'estiu?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirector d'acció sanitaria a situacions de crisi de l'OMS "per a arribar a una immunitat de ramat cal vacunar, com a mínim, al 70% de la població, és a dir, a uns 30 milions de persones" explica Acuña, "és a dir, que cal administrar unes 5 milions de vacunes al mes per a arribar com més aviat millor a aquesta immunitat de ramat".

"L'esperat és que aquesta vacuna, la de Pfizer, ja les que vindran continuaran sent efectives contra el virus. Tots els virus muten però aquest encara no ho ha fet d'una manera tan contundent".

Els vacunats continuaran sent portadors del virus?

"Sí, cal tenir clar que el paper de la vacuna és impedir que es desenvolupi la malaltia" explica l'epidemiòleg " però continuarem sent portadors i probablement transmissors" afirma Daniel López Acuña. "El que sembla clar és que les restriccions es queden curtes per a impedir la seva transmissió. Caldria revisar tots els plans de cara a la fi d'any." conclou.