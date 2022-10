L’oferta d’habitatge de lloguer a Barcelona baixa a mínims històrics

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha alertat que l’oferta d’habitatge de Lloguer ha caigut un 17 % durant l’últim any i s’ha situat en mínims històrics a la capital catalana, agafant de referència els principals portals immobiliaris. Concretament, durant el primer semestre del 2022 es van registrar un total de 23.670 contractes de lloguer, és a dir, un 17 % menys en comparació amb el primer semestre de l’any passat, quan van ser 28.509. Segons assenyala l’entitat en un comunicat, la reducció de l’oferta ha estat “molt condicionada per les mesures restrictives que s’han aplicat en els darrers anys”. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona considera que aquestes circumstàncies han acabat afectant “elements bàsics” dels contractes d’arrendament, com el cobrament de la renda, la fixació de la renda per les parts, la revisió, les moratòries de desnonament o l’obligació de lloguer social obligatori, entre d’altres.

L’entitat explica també que el primer semestre del 2022 ha estat marcat per dos períodes molt diferenciats. Per una banda, el primer trimestre, quan la Llei 11/2020 sobre la contenció de rendes estava vigent; i, per l’altra, el segon trimestre, quan el text va quedar anul·lat pel Tribunal Constitucional.

El lloguer mitjà a Barcelona, a tocar dels 1.000 euros mensuals

Pel que fa els preus, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona constata que el preu mitjà dels contractes de lloguer s’ha situat en els 980 euros mensuals i ha recuperat els màxims assolits el 2019, segons consta en l’estadística que elabora per analitzar l’evolució del mercat privat de lloguer a Barcelona des del 1985.

A més, en el segon trimestre del 2022, el lloguer mitjà dels contractes a Barcelona va ser de 996 euros amb un increment del 3,2 % sobre el primer trimestre del 2022. En taxa anual, el lloguer mitjà del segon trimestre del 2022 es va incrementar en un 10,8 %, en un context econòmic amb una taxa anual d’inflació del 10,2 %.