L'OCU obre oficina a Catalunya

L'Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, ha obert delegació a Catalunya. Avui parlem amb l'Esther Lorente, portaveu de l'oficina d'OCU a Catalunya, qui ens explica tots els detalls : “La OCU és l'organització més antiga de consumidors i usuaris a nivell estatal, la més antiga que hi ha a nivell espanyol, i el que fem és intentar millorar les condicions dels consumidors, en general, i sobretot dels socis de l'organització, en tots els àmbits de consum. A Catalunya tenim 31.275 socis. Les consultes més habituals a Catalunya van sobre els serveis financers. Temes com les clàusules abusives, les revolving, els interessos... i sobre béns de consum, qualsevol cosa que es pot adquirir. Tenim moltes consutes també en matèria de vivenda, i en temes de telecomunicacions. Darrerament hi ha hagut un increment de les consultes relaciones amb els tema de les factures del gas i de l'electricitat. De moment no tenim oficina física, però si que oferim atenció presecial dilluns a la tarda i divendres al matí, al meu despatx professional, i la idea es obrir una delegració física cap al juliol. El nostre paper és assesora i explicar-li a la persona els drets que té. Si és soci té a més una sèrie d'avantatges, la OCU pot establir una mediació amb el comerç amb el que tens un conflicte... i sobretot el que fem és actuar per protegir els drets de tots els consumidors. D'aquí poc, per exemple, farem una xerrada sobre com reclamar a concessionaris de cotxes. Aquestes són activitats obertes a tothom, no només per socis. El tema de comissions bancàries també és molt recurrent, i també fent moltes xerrades... I deixa'm dir-li a tothom que cal denunciar, que cal reclamar... OCU és una organització molt gran, i reclamar por canviar coses, i és important perque es deixa constància.