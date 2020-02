L'OCU alerta del desproveïment de medicaments

Segons dades de l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS), el nombre de notificacions de desproveïment de fàrmacs ha passat de 137 a 1.650 en deu anys, és a dir, s'ha multiplicat per 12. Normalment existeix l'alternativa d'adquirir medicaments amb el mateix principi actiu, dosi i presentació, però no sempre ocorre així, podent-se convertir en un seriós problema de salut. De fet, a vegades el Ministeri de Sanitat han de comprar fora, a un preu superior al fixat fins llavors, fàrmacs que han deixat de comercialitzar-se al nostre país.

Segons l'AEMPS les principals causes d'aquest desproveïment de medicaments són els problemes en el procés de producció i la subestimació de la demanda per part del laboratori. Però hi ha casos que podrien respondre als interessos de la indústria farmacèutica. Un exemple molt il·lustratiu és el de l'adrenalina, un medicament que resulta vital per a tractar les reaccions al·lèrgiques greus. El laboratori va suspendre la seva comercialització al nostre país i a conseqüència d'això, Sanitat ha d'importar-ho com a medicament estranger, quan en realitat es fabrica a Espanya. I no és l'únic cas.

Per a tractar d'eliminar aquest tipus de situacions, fa uns mesos es va modificar el Reial decret que regula l'autorització i registre de medicaments d'ús humà fabricats industrialment, el qual, entre altres coses, obliga els laboratoris a mantenir la comercialització d'un fàrmac quan no pugui ser substituït per un altre en el mercat. Però segons el parer d'OCU són necessàries més accions que assegurin l'efectivitat d'aquesta mesura.

Parlem amb Enrique García, portaveu de l'OCU.