L'oci nocturn espera amb optimisme la Setmana Santa

El sector de l'oci nocturn espera amb optimistme les dades de Setmana Santa després de dos anys pràcticament en blanc. Parlem amb el Joaquim Boades , Portaveu de la Federació Catalana d'´Associacions d´activitats de Restauració i musicals: “Tenim una previsió d'optimisme, hem perdut dos Setmanes Santes, dos temporades estiuenques, sense dos Nadals amb Cap d'any inclòs... la gent té ganes de festa, i esperem que poguem recuperar i fins i tot millorar les dades de 2019. Aquesta és la primera época vacacional que ens trobem després de pandèmia, i la gent té moltes ganes de sortir de festa. La novetat ajudarà i esperem una afluència d'un 90% en zones de costa, que seran les zones amb més aflència de públic, i també han estat les zones més castigades, cal recordar que són zones que han quedat dos anys sense temporada turística estiuenca, que és de la que viuen pràcticament tot l'any, i amb pocs ajuts econòmics. Seran els que més es beneficiaran, i és just. En zones interiors esperem un 70%, i estem a l'espera també que es vagi reactivant el turisme internacional. Aquesta Setmana Santa el turisme serà sobretot nacional i potser de països com ara França.La setmana que ve ja no serà obligatori portar la mascareta en interiors, i esperem que això sigui la tornada definitiva a la total normalitat.” El sector espera facturar fins a un 200% més que en un cap de setmana normal: “És una bona notícia, clar. Hi ha dos festius més que en un cap de setmana normal, hi ha més afluència de públic, hi ha una ampliació horària, i tot això plegat ens fa ser optimistes. I vull dir que totes les restriccions que s'han aplicat al sector de l'oci han estat inútils i fins i tot diria contraproduents, no han millorat les dades epidemiològiques, a diferència d'altres comunitats on les restriccions han sigut més laxes, i evidentment només han servit per promoure el botellot i les festes privades.