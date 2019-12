"Lluito per tu" un cava solidari etiquetat en braille

Després de l'èxit del cava solidari "Lluito per tu" a les tres darreres edicions nadalenques, l'associació ha decidit etiquetar-lo amb el missatge "Lluito per tu. Pluridiscapacitat + solidaritat = esperança". Volen seguir brindant amb tu, els familiars i els amics. Adquirint aquest cava es pot fer possible que molts infants i joves pluridiscapacitats puguin rebre les teràpies que necessiten diàriament. Durant la resta de l'any es faran campanyes especials, i aquest cava es podrà adquirir durant tot l'any. El preu de l'ampolla és de 10 € i la despesa de l'enviament si no es va a recollir a l'associació, és de 5 €.

L'associació "Lluito per tu" ja ha fet el seu primer projecte, és creat davant la necessitat que presenten els infants amb mobilitat reduïda i la insuficiència dels serveis públics. Les principals teràpies que trobem són la fisioteràpia, la natació, l'equinoteràpia, la logopèdia i la teràpia ocupacional. Els costos d'aquestes teràpies tan necessàries els han d'assumir les famílies i sovint han de renunciar-hi perquè no se'n pot fer front per l'elevat cost que això suposa. Aquesta associació serveix per compartir experiències, facilitar informació i donar suport a les famílies i als afectats. La Seguretat Social no cobreix moltes de les necessitats bàsiques dels afectats de paràlisi cerebral. L'objectiu de l'associació és lluitar per canviar aquesta manca de cobertura, gestionar ajuts i subvencions, i intentar cobrir les mancances de l'Administració. Per això, la voluntat de l'entitat és participar en tota mena de campanyes de solidaritat i fomentar les xarxes de compromís cívic entre empreses, societat civil i administració. Promoure la investigació, tractament, diagnòstic i rehabilitació i educació de les persones afectades.

Parlem amb Joan Benítez, vicepresident de lluito per tu.