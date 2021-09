Lluís Mijoler, alcalde de El Prat: “No pot ser que AENA dicti el que s'ha de fer amb l'aeroport”

L'ampliació de l'aeroport de El Prat afectarà al paratge natural de La Ricarda. Així ho va anunciar l'alcalde de El Prat després de tenir per primer cop a les seves mans l'esborrany d'AENA. Sembla ser que no es compliran les promeses de protecció del medi ambient que es van fer tant des del Govern de la Generalitat com des del Gobierno de España. S'havia dit per activa i per passiva que La Ricarda no estaria afectada. Lluís Mijoler és l'alcalde de El Prat i ha volgut passar per “La Linterna”, que ens ha explicat que “sembla que està donant fruits tota la feina que estem tirant endavant. Estem contents que hi hagin veus que estan explicant realment el que està passant, el que s'està pactant”. Li preguntem si cal ampliar l'aeroport de El Prat: “Jo com a alcalde de El Prat no hauria de posicionar-me, és una qüestió que escapa a les competències d'un alcalde. Però el que no pot ser és que s'ampliï territorialment. No hi ha espai. Tu pots voler ampliar casa teva perquè se t'ha quedat petita, però és que al costat hi ha la casa d'un altre veí, i a l'altre costat hi ha un carrer. Per tant, t'hauràs de canviar de casa, però no la pots ampliar. I això és el que li passa a l'aeroport del Prat, que està delimitat per un acord institucional de fa més de 20 anys. Ja es va acordar que la tercera pista no podia tenir la longitud que ara volen que tingui, i es va fer així per preservar el medi ambient. De fet al 2017 AENA presenta un pla estratègic a 10 anys on es diu que es farà una inversió de 1.400 milions a l'aeroport del Prat, que es connectaria amb el de Girona, i que era possible fer d'aquests aeroports un hub internacional. Això és el que deien al 2017. Però ara sembla que no volen tirar endavant aquell projecte que tenien al 2017, i busquen una excusa per no fer-ho. S'ha actuat d'esquenes als ciutadans. El govern d'Espanya no pot acceptar mai que una proposta d'AENA, que no oblidem que és una empresa que té un 49% dirigit per interesos mercantils, purs i durs... No pot ser que les seves pretensions passin per damunt dels ciutadans. El govern de l'Estat el que hauria de fer és informar-se bé, i tenir més informació tècnica.