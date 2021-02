Llogateres de Catalunya demana que es regulin ja els preus

Unides Podem, ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu, Més País, Compromís, el BNG i Nova Canària han signat aquest dijous al matí el manifest impulsat per desenes de col·lectius, sindicats i moviments socials que reclama una llei que garanteixi un habitatge digne.

Els impulsors de la iniciativa i els grups parlamentaris reclamen al PSOE que reguli els preus del lloguer.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Carme Arcarazo "És imprescindible aprovar com més aviat millor aquesta llei per a posar fre a unes pujades descontrolades i, a vegades, especulativa"

Arcarazo ha criticat el ministre de Transports per estar posant "els fons voltor, els bancs i els beneficis especulatius per sobre del benestar de les famílies". "Què ha passat? Qui els ha estat trucant? Quines pressions reben?", ha qüestionat Arcarazo, que ha defensat que l'especulació "no aporta riquesa, nomes produeix pobresa".

El manifest reclama que la llei inclogui "com a mínim" vuit mesures d'aplicació directa a tot el territori. Entre elles, la "regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada zona del territori".

A més, els col·lectius exigeixen que la norma garanteixi el dret "a un habitatge digne, assequible, accessible i adequat com a dret subjectiu" i que aturi els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne adequat i l'obligació de lloguer social a grans tenidors.

També demanen que asseguri i ampliï el parc públic de lloguer social i suposi com a mínim el 20% del conjunt d'habitatges d'aquí a 20 anys i que es garanteixin els subministraments bàsics i una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris.

La iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge està impulsada per diverses organitzacions el Sindicat de Llogateres entre d'altres.