Llibreters de Catalunya proposa les iniciatives #senseparadesperosenseparar i #llibresalaire per al 23 d'abril

El Gremi de Llibreters de Catalunya, amb el conjunt de Gremis de la Cambra del Llibre, reitera que la festa del Dia del Llibre es va ajornar per raons de salut i ara, amb el concurs del Gremi de Floristes de Catalunya, proposa de fer-la el 23 de juliol, en els termes i condicions que les autoritats sanitàries i els governs determinin i amb un format adaptat a l’estiu.

Tots els esforços per a recuperar la festa se centraran en aquesta diada. Així doncs, per a la seguretat de tothom, el proper 23 d’abril no se celebrarà el Dia del Llibre i la Rosa i no hi haurà el tradicional descompte en els vendes que es facin durant la jornada.

La millor manera d’ajudar al teixit de llibreries del país, un dels més densos d’Europa i creador d’una festa que se celebra en els cinc continents, és amb una crida a la ciutadania perquè continuï comprant llibres a la seva llibreria de proximitat, aquella que cada dia de l’any aconsella, serveix i cuida els llibres, que col·labora amb les biblioteques i les entitats de cada poble i barri, activa tallers i clubs de lectura, i organitza tantes activitats per a tots els públics que en fan un equipament cultural.

Les llibreries, el dia 23 d’abril, diem #senseparadesperosenseparar

Totes les llibreries del país us atendran: feu comandes, consulteu títols, i compreu llibres, des d’avui, cada dia, també el dia de Sant Jordi, amb independència de quan es puguin recollir o servir: això dependrà de les mesures de seguretat i salut. Cada llibreria us explicarà amb quin sistema us atendrà: visiteu-ne les pàgines web (en el web del Gremi teniu un cercador de totes les llibreries agremiades de Catalunya:https://gremidellibreters.cat/llistat-establiments/)

I us proposen una acció pública

A les 12h del migdia i a les 18h de la tarda, faran els #llibresalaire. Una crida a tothom perquè sortim a les finestres, als terrats, patis o balcons de casa i llegim en veu alta, per acabar amb un aplaudiment amb el crit del nom de la nostra llibreria. Per això proposen com a etiquetes a les xarxes socials #Senseparadesperosenseparar i #llibresalaire El Gremi de Llibreters de Catalunya promou el teixit de llibreries agremiades de Catalunya, aquelles que hi són sempre i les que fan la festa del Dia del Llibre.

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes acorden fixar el 23 de juliol per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa

La Cambra del Llibre de Catalunya, integrada pels gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i arts gràfiques de Catalunya, juntament amb el Gremi de Floristes i del sector de la flor de Catalunya, han acordat fixar la celebració del Dia del Llibre i de la Rosa de 2020 per al dijous, 23 de juliol.

Conscients que el dia 23 de juliol encara s'hauran de mantenir mesures de distància social per protegir la salut de tots, els gremis es posen a disposició de les administracions públiques i de les autoritats sanitàries per trobar fórmules i escenaris més adequats per celebrar-ho amb les màximes garanties.

D'altra banda, animem tothom a celebrar el proper dia 23 d'abril el Sant Jordi a casa.