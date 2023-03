Llevadores organitzen unes sessions de paternitat responsable

Durant el mes d'octubre i novembre al Cap Rambla i el Cap Turó de Can Mates tindran lloc 5 sessions, amb les que es vol donar resposta a la necessitat d'oferir una atenció integral a la parella en el seu projecte de maternitat i paternitat, tenint en compte les relacions de gènere. Perquè fer de pares es comença a construir des de l'embaràs, fins i tot abans. És en aquest moment on comencen els primers canvis i també les primeres preguntes, inquietuds i dificultats. Per això, des d'ASSIR s'ofereix un espai de confiança i seguretat entre homes on poder explorar els reptes i oportunitats de les paternitats actualment i resoldre dubtes sobre quin és el seu paper durant l'embaràs, el part, el portpart i la criança en general. En aquest sentit ,es construiran diferents estratègies per viure la paternitat de manera més present, activa i conscient, aspectes clau per l'establiment d'un bon vincle amb les nostres criatures i gaudir de la criança. Aquestes sessions aniran a càrrec de les llevadores de l'ASSIR de Cap Rambla i Cap Turó de Can Mates. El futurs pares interessats en assistir a aquest taller poden fer la inscripció al taulell de l'ASSIR o al CAP o a la llevadora de la vostra consulta.