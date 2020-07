LLeida necessita infermeres per afrontar el nou brot de la Covid-19

Avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra hem parlat de la situació sanitaria i de confinament que està vivint la comerca del Segrià. Les últimes noticies diuen que els brots s'han duplicat en menys d'una setmana, on hi ha 14 focus de contagi detectats. D'altra banda des del departament de Salut de la Generalitat, s'estàn demanant sanitaris, infermeres i voluntaris per anar a Lleida degut a l'increment de casos de la Covid-19. El Segrià, en aquests moments, concentra la meitat dels nouS casos de coronavirus arreu de Catalunya de la última setmana.

A LLEIDA NO HI HAN PROUS INFERMERES

Avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra, la Doctora en infermeria i professora de la Universitast de Lleida, Montserrat Gea ha destacat sobre aquesta situació al Segrià que: “La preocupació és important a la zona. Durant la darrera setmana s'ha observat un increment de casos i d'ingressos hospitalaris. El més preocupant és que no hi han prous recursos humans, prous infermeres, per poder satisfer tota la demanda tota la feina. Per això s'ha fet la crida d'infermerres i voluntaris, però el problema no és d'ara”.

ÉS MOLT DIFÍCIL AÏLLAR ELS NOUS CASOS DE LA COVID-19

La doctora Gea ha destacat : “Des de el Col.legi d'infermeria de Lleida ja fa molt de temps que vam dir que no podem estar amb una política de mínims. La raó és que ara es jubila moltíssim personal d'infermeria”. Si es torna a repetir una situació similar a la del inici de la pandemia, la doctora Gea ha pronosticat que no hi haurien infermeres per cobrir les necessitats del moment. La tambè professora de la universitat lleidatana pensa que: “Ara el coronavirus s'está extenen entre persones que viuen en unes condicions de vida i de vivenda molt deficient, que són persones que dificilmentment podem aïllar”.