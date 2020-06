”la llamada del océano” el llibre de l'aventurer mediambiental Nacho Dean

Vivim en un planeta on més del 70% de la superfície està coberta per aigua. Tots els dies escoltem notícies sobre la contaminació per plàstics,

la pèrdua de biodiversitat i la pujada del nivell de la mar per l'escalfament global. No obstant això, la mar és el gran oblidat, fins al punt en què anomenem Terra a un planeta que hauria de dir-se Aigua.



Ignacio Dean havia donat la volta al món caminant, però tenia un deute pendent amb els oceans. Després de més d'un any d'entrenament i

2.500 quilòmetres nedant, es va embarcar en l'Expedició Nemo, desafiament que li va portar a unir els 5 continents nadant per a llançar un missatge de conservació dels oceans.



En aquest nou llibre, Nacho Dean reprèn l'estil èpic i aventurer que va desenvolupar en la seva anterior obra per a compartir amb nosaltres les lliçons que ha après després de convertir-se en el primer espanyol a unir els cinc continents nadant. Així el llibre abordarà, a més de les seves aventures, temes com el lideratge, la superació personal, la resiliència i la gestió d'equips.

"En 2016 em convertia en el primer espanyol i la cinquena persona en la història a haver donat la volta al món caminant" Explica Nacho "una expedició que em va portar durant tres anys a recórrer quatrecontinents, trenta-un països i 33.000 quilòmetres a peu, en solitari, sense assistència i ininterrompudament per a documentar el canvi climàtic".

Però, com ho fa?

"El primer que faig és estudiar sobre el mapa aquelles regions on els continents es troben més pròxims, on són susceptibles de ser units nadant, i faig un primer esbós sobre el qual treballar i que aniré definint conforme vagi avançant en els preparatius" explica l'aventurer.

"la llamada del océano" un llibre per gaudir d'una aventura real.