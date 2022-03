La Linterna a Cope Catalunya i Andorra març 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 22 maç 2022:





A vui es celebra el Dia Mundial del Aigua. La reutilització de l´aigua ,clau davant de l´escassetat híbrica i l´impacte del canvi climàtic.

Miquel Rovira, Director de l´ Àrea de sostenibilitat del centre tecnològic Eurecat.

L´Associació Espanyola d´entitats col.laboradores de Inspecció Tècnica de Vehícles ha presentat la campanya ; " Si no pasas, Pásala". Per conscienciar sobre la tasca que realitzen a les ITV. Què inclou la revisió de la ITV i que passa si no la passem?

Guillermo Magaz, Director Gerent de AECA-ITV .

Les Notaries catalanes es recuperen de la pandèmia i superen les xifres del 2019.Els Notaris han assistit a la signatura de un 14% més d herències, testaments, un 146% més de matrimonis i un 28% més de constitucions de societats.

Raquel Iglesias, Vicedegana del Col.legi Notarial de Catalunya.

L´Oficina Espanyola d´Assegurances d´Automòbils , acaben d´anunciar que ofereix de manera gratuita als vehicles Ucraïnesos, que puguin circular 30 dies per Europa amb assegurança gratuïta.

Alejandro Arango, Director d´operacions de Ofesauto.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado