La Linterna Cope Catalunya i Andorra 14 setembre 2022

Temes d´avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra;









El departament de Salut envia milers de SMS a famílies que tenen infants amb vacunes pendents d´administrar. Sel´s recomana posar-se en contacte amb el centre d´atenció primària i demanar cita.

Pepe Serrano Pediatre i membre de la Junta del Col.legi de Pediatres de Catalunya.

Els catalans som els que més testaments fem . Com i on fer-ho? Què passa si no testo? I si no accepto l´herència?

José Alberto Marín, Degà del Col.legi Notarial de Catalunya.





* Les llars d´infants privades perden alumnes per la gratuïtat d´I2 i demanen augmentar la subvenció per que les famúilies no se sentin discriminades.

Marta Camí, Portaveu de l´Associació catalana de llars d´infants de Catalunya.





