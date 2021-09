La Linterna Cope Catalunya i Andorra 30 setembre

Temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Mesures de seguretat per reduir els accidents mortals i ferits en accidents de moto.

Incorporar elements com jaquetes amb airbag i sistemes de frenada automàtic suposaria un 19% menys de víctimes mortals.Un tant per cent molt elevat de cascos, guants ,jaquetes que es venen no estàn homologats.

Juan Carlos Toribio,Director de seguretat vial de IMU,Plataforma ciudadana en defensa dels motoristes i motocicletes.

Alerten que és inútil i perillós posar sofre a les parets per evitar els orins de gos.

En una piulada,la Guàrdia Urbana de Barcelona recorda que el sofre és tòxic i no és cap solució efectiva. Si veus sofre a les parets truca a la Guardi Urbana i el retiren.

Ricard Adán ,Veterinari,etóleg i membre de la Junta del Col.legi de veterinaris de Catalunya.

700 residents del Eixample de Barcelona crean la primera energètica de Espanya gestionada per els veïns.

El projecte “Illa eficient” agrupa a un total de 22 edificis ,390 vivendes i més de 700 veins.

Cèlia Galera Consellera delegada de Habitat Futura.

La Acadèmia Catalana de la Música alerta que el 60% del sector continua aturat.

L´OMS va publicar el 2019 un informe on recomana inclure l´art i la cultura en els sistemes sanitaris pels beneficis que tenen. L´entitat insta a les administracions a reactivar l´activitat.





Manel Montañes,Gerent de la Acadèmia Ctalana de Música.