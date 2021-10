La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 29 octubre

Temes que avui hem tractat a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra.





Com ens pot afectar l´anulaciò del impost de la plusvàlua. Puc impugnar-la si ja l´he pagat?

L´anul.lació de l´impost per par del Tribunal Constitucional rebaixarà el pes impositiu per cobrar una herència o rebre una donació.

Jesús Arriga, Advocat.

Dia Mundial de l´estalvi

Seguir diàriament unes pautes senzilles i conegudes per tots, encara que sovint oblidades, permet estalviar molts euros al llarg de l'any

Director General de l´Institut d´Estudis Financers, Josep Soler.

l´Aliança contra la Pobresa Energètica, sobre els bons elèctrics.La bonificació preveu una juda de 90 euros.

Veu amb bons ulls els ajuts anunciats per el Govern Espanyol per pagar la calefacció i la factura de la lllum,però consideren que no són suficients.

“ILESA” es el nou disc de Edith Salazar

Artista integral i polifacètica. Ha girat amb artistes com Bosé, Sergio Dalma, Perales .També ha estat professora de cant d´artistes com Alejandro Sanz. I de la Academia d´OT.

