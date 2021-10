Els taxistes de Barcelona amenacen de no donar servei a “zones de risc” com el Raval a partir del vespreElstaxistes de Barcelona estan en alerta per l’augment de la inseguretat, que denuncien que es produeix sobretot en determinades zones deCiutat Vella, com el barri del Raval. El portaveu de l’associació professional Elite Taxi, Tito Álvarez, assegura que han detectat unincrement dels robatoris i agressions als taxistes i parla de “zones de risc o punts negres” en què els conductors tenen por de circular. Per això, el sector del taxi de Barcelona amenaça de no donar servei si no es garanteix la seguretat i reclamen adoptar mesures com la instal·lació decàmeres de seguretat als vehicles. El debat l’ha posat sobre la taula el portaveu d’Elite Taxi en què va denunciar el cas d’un taxista que va ser agredit en grup el 7 d’octubredesprés de patir robatori, precisament al Raval.

Álvarez explica que quan es fa fosc, circular amb el taxi per determinades zones de Ciutat Vella és posar en risc la seguretat i que els conductors no estan tranquils. Per això, amenacen amb recomenar al col·lectiu “evitar determinades punts” com els entorns de la rambla del Raval. " Hi ha punts on has de pendre mesures com bloquejar el cotxe o passar de llarg perquè et jugues la vida "

Càmeres de seguretat als taxis Per això, exigeixen que se’ls permeti col·locar càmeres de seguretat als cotxes com a element dissuassori, però també per poder enregistrar les situacions de perill i donar l’alarma.Álvarez ha assegurat que ja han plantejat la problemàtica a l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) que no ho veu amb bons ulls, però que les instal·laran “amb permís o sense”. Aquest divendres tenen una reunió tècnica agendada amb l’IMET per parlar de tarifes en què els taxistes també plantejaran aquesta problemàtica. Des de l’IMET, asseguren que estan oberts a les propostes que posin sobre la taula i han recordat que els taxis tenen un dispositiu de seguretat amb un botó que els permet comunicar-se directament amb el 112. Un sistema que Álvarez diu que ha quedat “antiquat”. Élite Taxi ha convocat unaassemblea aquest dijous a la tarda i Álvarez apunta que si no tenen l’aval de l’IMET per incorporar càmeres de videovigilància, plantejaran mobilitzacions. El taxi és un comerç amb rodes. Si un supermercat pot tenir càmeres de seguretat, perquè nosaltres no? Necessitem prendre mesures per protegir-nos” Reunió amb els Mossos. A banda de la trobada amb l’IMET, Élite Taxi també té previst reunir-se amb els Mossos d’Esquadra entre avui dimecres i dijous. Segons explica Álvarez volen alertar la policia de la situació d’inseguretat que viu el sector, però també “confirmar amb xifres aquest augment d’agressions i robatoris a taxistes que ens arriben”.