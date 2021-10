La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 4 octubre

Temes que hem tractat avui dilluns 5 octubre a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra





La millora de les dades de la pandèmia a Catalunya s´està alentint i el risc de rebrot ha pujat mínimament per primer cop en els últims dos mesos .

Tot i aixó la situació epidemiològica es molt bona segons els experts. El tema que ara es considera prioritari és la circulació d´altres virus com la grip. Com serà l´epidemia aquest any?

Doctor Tomás Pumarola ,Cap del servei de microbiología de Vall Hebron.

95 trens cancel.lats en la tercera jornada de vaga de RENFE.

Segons RENFE ,durant la primera franja d´aturades a les 9 del matí el 40% dels maquinistes no s´ha presentat tot i els serveis mínims. S´han produit també retards als autobussos interurbans degut a l´increment de passatgers .Antonio Carmona portaveu de Renfe apel.la a la responsabilitat dels maquinistes. 5,7,8,11,12 més aturades.

Luis Moyano, portaveu Sindicat SEMAF (maquinistes )

Sanitat vol prohibir fumar en terrasses i accessos a edificis públics. Per què?

No es permetria tampoc fumar a les entrades dels hospitals ni tampoc dins els camps de futbol.

Dr Galiana Membre de la Junta SEDET Associació de experts en tabaquisme i dedicats a la lluita contra el tabaco.

LligamDona, entitat que acull a dones sense llar.

L´entitat dota d´un espai de seguretat a les dones per evitar que continuïn caient en una espiral de exclusió. Els casos més freqüents són casos de violència masclista. Com les ajuden ?

Meritxell Vegué.Directora tècnica de LligamDona