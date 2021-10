La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 22 octubre 2021

Aquest són els temes que hem tractat a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Els bombers de la Generalitat farts de la precarietat i la manca de material.“La precarietat mata”.

Antonio del Río Portaveu de UGT a Bombers

Ara fa 40 anys que la crisi de l´oli de colza va arribar a Espanya.

Aquesta setmana 6 afectats malalts es van tancar al Museo del Prado.A Catalunya també hi han afectats per aquest oli. Com estàn vivint després de 40 anys.

Miguel Ángel Sánchez ,malalt i Portaveu de l´associació afectats per l´oli de colza.

Universitat als 70 anys; estudiar pel plaer d´apendre.

14 de les 16 facultats de la Universitat de Barcelona tenen estudis adaptats a la gent gran a la Universitat de l´Experiència.

David Viñes , Director de la Universitat de l´Experiència .

La nota musical d´aquest divendres el posa el cantant Dani Botillo.

Antonio Orozco se ha convertido en un gran fan d´ell.Es va donar a coneixer a través de les xarxes socials.

Dani Botillo, Cantant.