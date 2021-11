La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 22 novembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





El confinament va afectar a la salud mental dels adolescents al trencar els mecanismes forjadors de la seva identitat.

Els centres educatius es plantejan com un lloc òptim per dur a terme actuacions tant de prevenció com de diagnòstic precoç i tractament dels problemes.

Doctor Celso Arando,President de la Societat Espanyola de Psiquiatria.

Els consumidors podran exigir que els atengui una persona i no una màquina. El Govern aprova l´avantprojecte de llei de serveis

d´atenció al client, que tambè limita el temps en rebre una resposta d´una reclamació i el temps d´espera en una trucada.

Rubén Sánchez, Portaveu de FACUA.

Un estudi del CSIC detecta plastificants en sardines,seitons i lluços del Mar Mediterrani.

Els additius químics plàstic es troben en tot els peixos de consum habitual,tot i que els seus nivells no suposin un risc per a la salut humana.

Ethel Eljarrat, Investigadora i autora de l´estidi del CSIC.

Creu Roja Joventud repartirà joguines a més de 22 mil infants de tot Catalunya.

La 29a Campanya de Joguines es posa en marxa dissabte 20 novembre coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de la Infància.

Portaveu Creu Roja.