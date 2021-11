La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 18 novembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





El sector de la discapacitat intel.lectual demana al Govern l´obligatorietat de la vacuna contra la Covid entre els professionals que treballen amb col.lectius de risc.

Consideran que és una mesura necessària i una qüestió de responsabilitat social per garantir el dret de la protecció de la salut de les persones a qui acompanya.

Carles Campuzano,Director de DINCAT

El Banc de Sang alerta que calen 1.200 donacions diàries més.

L´entitat assegura que actualment s´estan recuperant intervencions endarrerides per la Covid però encara “ no són suficients”.

Enric Contreras, Director Assistencial del Banc de Sang.

El proper diumengue es celebra el Dia Mundial de las víctimes de trànsit.

Acte conmemoratiu en record i homenatge a les persones afectades per un sinistre.

Vicente Sánchez González President de l´Associació.

Per què hi ha gent que arrisca la vida per un selfie.

Cada setmana mor una persona al món per fer-se una foto en una situació perillosa.

Liliana Arroyo,Socióloga de ESADE