La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 17 novembre

Aquest dimecres comença a Bcn el Congrès Europeu de la segona oportunitat.

A Catalunya ,11 mil persones endeutades s´han acollit a la llei de la segona oportunitat,que els permet començar de zero.

Miguel ángel Salazar,Membre del Grup de la Segona Oportunitat del Col.legi de

l´Advocacia de Barcelona.

Quantes copes prens al dia? El càlcul i el qüestionari per detectar l´addicció al´alcohol.

El departament de salut comença una setmana de sensibilització als Caps per alertar del seus riscos.

Lara Grau Cap de secció d´addiccions i patologia dual de l´Hospital Universitari Vall Hebron.

Els juristes tenen dubtes sobre la legalitat d´impedir la circulació a les persones no vacunades per la covid,excepte per desplaçaments essencials.

Un altre debat jurídic és el passaport covid.

Mar Aguilera,Professora de Dret Constitucional de la UB

