La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 2 novembre

Aquest són els temes que hem tractat a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra d´aquest dimarts ;





El millor amic del paciente; Així ajuden els gossos a la gent gran hospitalitzada.

L´ Hospital Sagrat Cor fa servir teràpia amb canes per millorar la recuperació de les persones fràgils o que han passat per la UCI ,com malalts de Covid,

Daniel Pérez Cruz, Responsable de l´àrea de rehabilitació del pacient fràgil.

Aquest és el kit d´emergènica que tothom ha de tenir a casa segons Protecció Civil.

A causa d´una emergència prodriem quedar-nos aillats a casa de manera que durant hores i fins i tot dies hauriem de ser autosuficients.

Xesca Baró, Responsable de Protecció Civil de la Generalitat

Per què engantxa tant mirar pisos o cases de luxe?

Darrere s´amaga un plaer freqüent i adicctiu segons els experts.

Alber Vinyals doctor i professor de Psicologia de (Escodi) Escola Universitària de comerç i distribució.

Per què som a la cua d´Europa en nivell d´anglès?

La possibilitat d´anar a una acadèmia ,el consum audiovisual o fer assignatures en anglès fan que el coneixemen sigui molt desigual.

Sylvie Pérez, psicopedagoga.