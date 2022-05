La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 4 maig 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Billets falsos de pel.lícula; els elements per detectar diners de mentida que circulen per Catalunya.



Sergi Sánchez, Cap de la Unitat Central de falsificació de moneda.

Cues i descontrol a l´aeroport del Prat per aconseguir un taxi passada la mitjanit.Les esperes poden arribar als 25 minuts si conflueixen l´aterratge de diversos vols. Els taxistes a partir de la mitja nit no tenen servei de wc ni bar quand el personal de AENA marxa. Aixó afovoreix que al Hall de l´aeroport hi haguin taxis pirates.

Tito álvarez, Portaveu d´Elite Taxi.

Un nou moviment fa una crida a deixar de pagar els billets de Rodalies Renfe .Farts dels retards i la poca inversió a Rodalies . Han anunciat vaga de pagaments indefinida a partir del 11 de maig.

Oriol Sales. Portaveu de BATEC