La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 13 marzo 2023

Temes d´avui; La Linterna a Cope Catalunya i Andorra dilluns 13 de març 2023





A Catalunya es denuncien 10 desaparicions diàries. Com superar l'absència. Com viuen els familiars una desaparició. Com és el seu dia a dia



Mónica López vicepresidenta de la secció de Psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de psicólogía de Catalunya







La targeta cuidadora una eina per a persones que cuiden d'uns altres es tracta d'una iniciativa pionera de l'Ajuntament de Barcelona dissenyada de manera conjunta i col·laborativa amb entitats professionals i familiars de persones cuidadores



Gemma Tarafa ,Regidoria de Salut, Envelliment i Cures Ajuntament de Barcelona









Els autocaravanistes catalans és senten discriminats







L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau busca un Pastor per a un ramat que netegi Collserola abans de l'estiu per a evitar incendis .



