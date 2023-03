La Linterna Cope Catalunya i Andorra 24 març 2023

Temes d´avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra 24 març ;





A Catalunya com en la resta d'Espanya parlar d'amiant és parlar de la uralita un material utilitzat en la construcció que es va popularitzar en la segona meitat del segle 20. Prohibit des de l'any 2002 ara es treballa per a retirar-lo de tota Catalunya. En aquesta línia el Govern ha aprovat aquesta setmana un pla que pretén eliminar aquest material de tots els edificis públics



Associació Víctimes per l'amiant.





Les mil i una traves que han de sortejar els valents que volen crear una empresa .



Chaimaa Arenas , jove Lleidetana que acaba de crear una empresa.





La precarietat llastra la salut mental dels joves; un de cada set sofreix problemes psicològics.



Portaveu de la Federació Salut Mental de Catalunya, Carles Bonete Responsable de projectes sociocomunitaris.





Aquest cap de setmana es produirà el canvi horari. Com ens afecta?