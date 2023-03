La Linterna Cope Catalunya i Andorra 23 març 2023

TEMES D´AVUI A LINTERNA COPE CAT I AND DIJOUS 23 MARÇ;







117 ciclistes morts en els últims 15 anys i 842 greus en accidents en vies interurbanes. Què està passant i quins canvis caldria fer perquè això no passi.



Marta casar portaveu del bicicleta club de Catalunya









Els joves catalans són els més predisposats a canviar de país per a treballar. El 81,3% dels estudiants de Catalunya s'aniria fora d'Espanya per motius laborals un percentatge que se situa per sobre de la mitjana nacional .Entre els països preferits per a treballar es troben els Estats Units Regne Unit Alemanya i el Canadà



Mario Martínez Director de Young Business Talens autor de l'informe.







L'associació de Consumidors Facua denuncia l'encariment dels aliments bàsics



Rubén Sánchez Secretario General de Facua









Rialp o Rialb? Polèmica davant el canvi de nom suposadament franquistes en pobles catalans tal com contempla la Llei de Memòria democràtica .



Mar Mix