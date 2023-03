La Linterna Cope Catalunya i Andorra 21 març 2023

Temes d´avui a Linterna Cope Catalunya d'Andorra dimarts 21 de març ;





Joves sense plans de nit ,poques discoteques i poc oci alternatiu. La patronal de bars i discoteques reclama facilitats per a poder fer sessions per a menors de 18 anys mentre que el Consell de la joventut de Barcelona reivindica opcions d'oci allunyades del consum





Albert Chamorro psicòleg clínic i coordinador de l'hospital de dia d'adolescents de les corts Sarria i gràcia







Els experts apunten a una primavera estiu de màxim risc d'incendis forestals .El clima dificulta les labors de prevenció i la falta de pluja compromet els punts d'aigua claus per a l'extinció. Govern, Bombers i Agents rurals adverteixen alerten d'una “tempesta perfecta” i es preparen per a un estiu molt complicat



Javier Marín Vide, Catedràtic de Geografia/ Física de la UB





Què és la disfonia la malaltia que ha deixat sense veu al pastisser Jordi roca durant anys





Javier Pagonabarraga, neuròleg i especialista en disfonia deel Hospital Sant Pau