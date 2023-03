La Linterna Cope Catalunya i Andorra 15 març 2023

Temes d´avui a Linterna Cope Catalunya i Andorra ;







El preu dels aliments continua pujant a França s'ha arribat a un acord amb els supermercats per a rebaixar el preu de la cistella de la compra .Què passa a Espanya per què no es fa res ?



Lluïsa Macías regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Jonquera







El servei local de teleassistència de la Diputació de Barcelona supera les 100.000 persones usuàries .Com funciona el servei i a qui va destinat. És gratuït?



Pep Muñoz, Gerent de serveis socials de la Diputació







Com tornar al treball com reincorporar-se al treball o buscar una nova ocupació després d'una llarga baixa per a cuidar a un dependent o haver estat mare el programa reintegra treballa per a tornar amb més força la vida activa .







El Banc d'Aliments es queda sense llet un producte de primera necessitat. Per culpa de l'escalada del seu preu i també de la retirada d'ajudes públiques s'han quedat sense llet per a repartir entre les persones amb menys recursos. Per això que han llançat una campanya amb el lema “sos llet “



Bosco Font president del Banc d'Aliments







Els metges estan al límit davant tantes agressions físiques i verbals que han de suportar a les consultes .