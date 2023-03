La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 8 març 2023

Temes d´avui a Linterna Cope Catalunya i Andorra 8 de març 2023;







Comença les restriccions d'aigua a Catalunya estat excepcional de sequera .Com afectarà el sector turisme.



Albert que té una empresa de caiacs en el pantà de SAU que està sent buidat





Nova Llei de Memòria democràtica. Parlarem amb la plataforma Corembe per a protegir el monument de les víctimes de la batalla de l'Ebre a Tortosa.





Alejandro Hernández advocat de Corembe



Coneixerem la història humana d'una mare de 39 anys i una filla de 13 anys .La mare treballa mitja jornada a l'ajuntament de Castelldefels , gana 700 euros i a part neta cases. També és voluntària de la Creu vermella . Avui els han tallat la llum de l'habitació on viuen. Es volen anar d'aquí però la qüestió és que no troba habitació o pis per a llogar. Ningú vol una menor a casa .Com podem ajudar-les





Irina ,Ucraïnesa porta 6 anys vivint a Catalunya.







La Fundació La Caixa realitza ha realitzat un estudi segons el qual un tant per cent molt elevat d'homes no col·laboren en les feines de casa







Catalunya registra 48 víctimes en accidents de caça des de l'any 2006 fins a l'actualitat. Cap esport ni activitat a l'aire lliure genera tant de nivell de víctimes mortals per la qual cosa la Asociación animalista Franz Weber , insten les autoritats a començar a establir controls addicionals a la caça





Rubén Pérez portaveu de la Fundació