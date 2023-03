La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 3 març 2023

Temes d´avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra, divendres 3 de març





Augmenta el nombre d'estafes en el rebut de la llum a causa de l'augment de burxades per a plantacions de marihuana . Han augmentat el nombre de plantacions a Catalunya ?



Francisco Botana portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya





Després de la pandèmia hi ha hagut un augment d'addictes al treball .





Nuria Gil lligat secretària de política sindical de la UGT Catalunya .





Quins problemes pots tenir si et roben el DNI i la seva planta en la teva identitat ?

Sergi Calopa va perdre el DNI el 2019 i no ha parat de rebre denúncies, estafes i amenaces en el seu nom.



Mar









Cançons que curen. La música sona a les sales de reanimació de molts hospitals. La cançó “Despert” de la cantant compositora gallega Rocío Camaño és una d'elles. Diferents estudis mèdics afirmen que la música té poders curatius que poden aplicar-se com a teràpia en malalts i fins i tot familiars d'aquests.



Cantant Rocío Caamaño