La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 30 març 2022

Com es veuen els nostres joves a Catalunya.El 60% del adolescents estan insatisfets amb la seva imatge corporal. El 53% de les noies i el 39% dels nois no s´han sentit discriminats per l´aspecte físic. El 6% addictes de forma problemàtica al joc. Menys consum de tabac .Preocupació davant l´emergència climàtica. Enquesta de factor de risc en estudiants de secundària FRESH.

Lucía Artazcoz, Directora de L´Observatori de Salut Pública de la Agència de Salut Pública .Enquesta de factor de risc en estudiants de secundària FRESH.

Els usuaris de cotxes 100% elèctrics ja paguen tres vegades més per carregar els vehicles. L´ Associació d´usuaris de Vehícles Elèctrics (AUVE) demana al Govern una aposta ferma per les energies renovables en detriment del gas.

President de AUVE ,Salvador Ejarque

La calvicie femenina. Origen del cop de puny que Will Smith va fer a Chris Ros durant la gala dels òscars sobre l´alopècia que té Jada Pinkett, actiu i dona de Will Smith. A Catalunya hi han associacions de dones amb aquesta patologia. Què él´alopècia areata ?. És genÈtica? Malaltia autoimmune? Té cura? Tractaments. Com afecta psicològicament les dones?.

Andrea Combalia, Dermatòloga especialista en tricoñogias de l´Hospital Clínic.

















