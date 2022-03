La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 29 març 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;









Els psicòlegs observen més irritabilitat, ansietat i canvis del son en la petita infància a causa de la pandèmia.Els experts alerten també d´un augment de malalties com l´obesitat i l´addició a les pantalles a partir dels 5 anys.

Margot Fuster, Psicòloga infantil i membre del grup de treball de psicoterapia relacional del Col.legi de Psicòlegs de Catalunya.



La mobilitat privada ha tornat a nivells prepandèmia , però el transport públic no ho farà abans del 2023. La por al contagi, la fi dels peatges i el teletreball, entre els motius que expliquen que les validacions en transports públic continuïn a un 22 % menys que el 2019.

Xavi Bach, Investigadors de l´'area de mobilitat de l´institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Víctimes de racisme formaran agents immobiliaris per tal que no discriminin. 6 de cada 10 immobiliaries reconeixen que hi ha propietaris que escullen el llogater en funció del país d´origen.Anabel Rodríguez,

Directora de Drets de Ciutadania de l´Ajuntament de Barcelona.