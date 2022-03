La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 28 març 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra ;





Salut deixa de comptar els casos covid i només farà proves als vulnerables. Què he de fer si soc positiu covid a

partird´ara?.Catalunya gripalitza la pandèmia. La covid passa a ser un virus respiratori més.

Dra Vilella, Epidemiòloga del Servei de Medicina Preventiva de l´Hospital Clínic de Barcelona.

Els peixaters asseguren que l´abastiment de peix fresc està garantit a Catalunya. No hi ha cap motiu per no comprar peix a les peixateries.



Alejandro Goñi, President del Gremi de Peixaters de Catalunya.

Sindicats de Bombers denuncien a Fiscalia que els equips de respiració els posen en risc.Asseguren que en els darrers dos anys ja han patit almenys una veintena d´incidents en què els bombers han estat a punt de quedar-se sense aire en plena feina.

Antonio Del Rio, Secretari General de la UGT Bombers.

El 85% de les mares tenen menys d´una hora lliure al dia. Una enquesta revela que les mares encare assumeixen la gestió i

l´organització de totes les tasques relacionades amb els fills.La maternitat també suposa una elevada factura econòmica per a les dones.

Maite Egoscozabal, Responsable d´Investigació Social del Club Malas Madres i l´Associació Yo Renuncio.