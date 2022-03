La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 23 març 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Adeu a les quarentenes per als positius de covid lleus o asimptomàtics. A partir de dilluns que ve, no caldrà que s´aïllin les persones que haguit donat positiu de coronavirus però no en tinguin símptomes o en tinguin lleus. Sempre, això si, seguint els consells mèdics.

Salvador Macip, Metge i divulgador

El Gremi del motor celebra la sentència del TSJC que anul.la la zona de baixes emissions i demana a l´Ajuntament que l´acati immediatament.

Joan Blancafort, Secretari General del Gremi del Motor.

El cantant Ismael Serrano. Actua aquest divendres 25 de març a Barcelona a la Sala BARTS desprès de 7 anys del seu àlbum La Llamada .

Ismael Serrano,cantautor.