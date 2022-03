Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 21 març 2022;





L´Hospital del Mar alerta que l´epidèmia de grip pot tornar a augmentar la pressió hospitalària. Desde fa un parell de setmanes han començat a atendre "un degoteig" de casos greus de grip.

Cap de Malalties Infecciosses de L´Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada.

Arriba l´horari d´estiu; quin dia hem de canviar l´hora del rellotge? Doncs serà la matinada de dissabte 26 al diumengue 27 de març, que és l´últim cap de setmana del mes. Hem d´avançar l´hora, a les dues de la matinada seran les tres i per tant dormirem una hora menys.

Marta Junque ,Coordinadora de BTUI ( Barcelona Time Use Iniciative

Investigadors no troben relació entre diversos transtorns neurològics i les vacunes contra la covid-19.Els resultats d´una nova recerca evidencien un major risc per a les persones no vacunades que s´infecten del coronavirus.

Berta Raventós, Investigadora de IDIAPJGOL . Fundació Institut Universitari per a la recerca en atenció primària.

100 ucraïnesos refugiats a Espanya aprenen gratis i online español amb la fundación AICAD. Lóbjectiu es accelerar la seva adaptació als nostres costums i facilitar la comunicació en la societat.

Ana Baschwitz, Directora de La Fundación AICAD.





