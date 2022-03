La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 18 març 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 18 març;

Davant l´increment del neguit per un possible desastre nuclear, es farmacèutics adverteixen que pendre medicaments amb iode no és efectiu i pot ser contraproduent. Demanen que NO es comprin pastilles de iode per prevenir la radiactivitat. seria necessària la ingesta de entre 400 I 1000 pastillas.

Antonio Torres, Federació Farmàcies de Catalunya

Els taxistes se sumen a la mobilització del 23 de març contra la pujada dels preus. La protesta contrfa l´encariment de l´energia i els carburants comencarà a l'aeroport del Prat i acabarà al Parlament .

Alberto Álvarez, Taxista i portaveu del Sindicat Élite Taxi.

L´oci nocturn denuncia l´escassetat de controladors d´accés titulats després dels tancaments de discoteques. Fecasarm diu que els empleats es van buscra d´altres feines i reclama noves convocatòries per obtenir el títol.

Joaquim Boadas, Secretari General de FECASARM

Simple Red, Patti Smith i Beach Boys, alguns dels pltas forts del festival Jardins Pedralbes.

Martín Pérez, Director del Festival.

