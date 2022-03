La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 16 març 2022

Temes d´avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 16 març:





Segon dia de Vaga de Mestres a Catalunya. El Conseller d´Educació ,Josep González Cambray, fa marxa enrere i anuncia que els centres educatius que ho sol.licitin podràn mantenir el curriculum el curs vinent. Ara bé, el Conseller es manté inflexible amb l´avançament del curs escolar.

Iolanda Segura Portaveu del Sindicat de Mestres de Catalunya USTEC.

L´us de la mascareta augmenta un 20% les consultes per problemes en el desenvolupament de la parla dels nens. No són transtorns greus i poden reconduir-se.

Doctora Cita Pastor, Logopeda del Hospital HM de nens

Treballadors de la zona verda i blava de Barcelona convoquen vaga els caps de setmana. El comitè d´empresa l´ha convocada per a tots els caps de setmana de l´any per reclamar que s´ampliï la plantilla per l´augment de zones de aparcaments regulat.

Dani Martínez, President Comité d´empresa BSM